Новым главой Ощадбанка стал Наумов: раньше работал в дочке Сбербанка России

Новым главой правления государственного Ощадбанка стал Сергей Наумов. Его кандидатуру окончательно утвердил Национальный банк.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Отмечается, что с кандидатом провели собеседование перед назначением.

В июне 2020 года Наумов победил в конкурсе на должность главы правления Ощадбанка. Он с сентября 2014 года занимает должность главы правления «Пиреус Банка МКБ».

Главу правления государственного банка назначает и увольняет с должности наблюдательный совет банка после прохождения конкурсного отбора. Срок полномочий главы правления составляет пять лет. Глава правления вступает в должность после предоставления письменного согласия Национальным банком.

Что известно о Сергее Наумове

Наумов в начале карьеры работал на Киевском машиностроительном заводе, а затем – тренером по карате, впоследствии – инспектором по режиму Бюро информации и безопасности, маркетологом и финансовым директором малого предприятия «Фирма «Восток-4».

Банковскую карьеру начал в Первом украинском международном банке (ПУМБ) как специалист отдела кредитных операций коммерческого управления.

С 2000 по 2006 занимал различные должности в Райффайзенбанк Украина. С 2006 по 2008 был заместителем главы правления УкрСиббанка, впоследствии стал главой правления.

В 2010-2012 был главой правления Правэкс Банка. После этого стал главой правления дочернего Сбербанка России, а 2013-м был назначен заместителем главы правления.

С 2014 года возглавлял правление Пиреус Банка.

Наумов победил в конкурсе в июне. Тогда заслушали трех кандидатов. По информации СМИ, перед голосованием пять независимых членов наблюдательного совета получили анонимные письма с предложением проголосовать за заместителя главы Укргазбанка Геннадия Хелемского за вознаграждение, о чем они сообщили службе безопасности банка.