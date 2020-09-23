Певица Шакира восхитила фигурой в платье с экстремальным разрезом

43-летняя певица Шакира — обладательница подтянутого тела, которое она с радостью демонстрирует поклонникам.

Во время отдыха звезды на морском побережье в Сети то и дело появлялись ее откровенные снимки в купальниках, и фанаты смогли оценить не только ее безупречный вкус в выборе пляжных аутфитов, но и отличную физическую форму.

Однако в этот раз Шакира сфотографировалась в серебристом платье оригинального кроя. Наряд облегал ее грудь, но становился свободным в области живота. Самым привлекательным элементом наряда стал его экстремально высокий разрез, украшенный бахромой.Стилисты сделали певице пышную укладку для съемки, а также яркий макияж с акцентом на губы. Шакира держала в руках флакон с духами, закрыв глаза от удовольствия. «Дождавшись полуночи», — прокомментировала кадр звезда.

Поклонники не смогли скрыть своего восхищения. Они уверены, что сексуальные наряды идут исполнительнице ничуть не меньше ярких купальников.

«Нежная и вдохновляющая», «С каждым днем все ярче!», «Чудесное фото! Ты прелесть!», «Такая красотка, тебе любой наряд к лицу, выглядишь лет на двадцать!», «Такая дерзкая!» — отметили пользователи Сети.

: Новости Ю