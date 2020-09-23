Лукашенко таки «короновали»: «Я вступаю в должность с особым чувством гордости»

Церемония инаугурации Александра Лукашенко прошла во Дворце Независимости в Минске, сообщает БЕЛТА.

На церемонию приглашено несколько сотен человек. В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь Президент вступает в должность после принесения присяги следующего содержания: «Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности».

Положив правую руку на Конституцию, Лукашенко произнес присягу на беларусском языке.

Александр Лукашенко (Фото: Пул Первого / Telegram)

Затем непризнанный Европарламентом президент подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь.

«В этот торжественный день Президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений, — сказал Александр Лукашенко. — День вступления в должность Президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать».

Как сообщалось, выборы главы соседнего государства состоялись 9 августа. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей. Явка в целом по стране составила 84,28%.

Сразу после выборов по всей стране начались массовые протесты и забастовки.

Акции протеста против фальсифицированной победы Лукашенко продолжаются больше месяца. Белорусы требуют честных выборов без участия Александра Лукашенко, а также освобождение политзаключенных.

Мирные акции протеста сопровождались кровавыми нападениями со стороны подконтрольных Лукашенко силовиков. Бойцы ОМОН применяли против мирных граждан водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Во время разгона антиправительственных митингов погибли по меньшей мере четверо протестующих. Тысячи людей были задержаны.

Белорусский диктатор отверг любые уступки и попытки диалога с протестующими и оппозицией, неоднократно заявляя, что за волной протестов стоят западные соседи Беларуси.