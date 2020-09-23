Лукашенко таки «короновали»: «Я вступаю в должность с особым чувством гордости»

Церемония инаугурации Александра Лукашенко прошла во Дворце Независимости в Минске, сообщает БЕЛТА.
На церемонию приглашено несколько сотен человек. В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.
В соответствии с Конституцией Республики Беларусь Президент вступает в должность после принесения присяги следующего содержания: «Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности».
Положив правую руку на Конституцию, Лукашенко произнес присягу на беларусском языке.
Александр Лукашенко (Фото: Пул Первого / Telegram)
Затем непризнанный Европарламентом президент подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь.
«В этот торжественный день Президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений, — сказал Александр Лукашенко. — День вступления в должность Президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать».
Как сообщалось, выборы главы соседнего государства состоялись 9 августа. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей. Явка в целом по стране составила 84,28%.
Сразу после выборов по всей стране начались массовые протесты и забастовки.
Акции протеста против фальсифицированной победы Лукашенко продолжаются больше месяца. Белорусы требуют честных выборов без участия Александра Лукашенко, а также освобождение политзаключенных.
Мирные акции протеста сопровождались кровавыми нападениями со стороны подконтрольных Лукашенко силовиков. Бойцы ОМОН применяли против мирных граждан водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Во время разгона антиправительственных митингов погибли по меньшей мере четверо протестующих. Тысячи людей были задержаны.
Белорусский диктатор отверг любые уступки и попытки диалога с протестующими и оппозицией, неоднократно заявляя, что за волной протестов стоят западные соседи Беларуси.