Коронавирус на Буковине забрал жизни более 340 человек

В Черновицкой области в течение суток зафиксировали 144 случаев инфицирования COVID-19. Всего в области уже более 13 тыс. больных инфекцией.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачук.

“342 буковинцев. Таких потерь нанес нашей области коронавирус. Как ни прискорбно, но это также один из самых высоких показателей в Украине. Больше летальных случаев только во Львовской области — 527. Примерно столько же умерших в городе Киеве и Харьковской области — 325 и 308 соответственно. 84,62% этих людей имели сопутствующие заболевания. Однако у остальных 15,38% серьезных проблем со здоровьем не было, но все равно они не смогли побороть COVID-19”, — написал Осачук.