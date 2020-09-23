Охороняти виборчі дільниці будуть щонайменше 60 тисяч поліцейських

До охорони виборчих дільниць під час місцевих виборів буде задіяно щонайменше 60 тисяч поліцейських.

Про це повідомляє пресслужба МВС з посиланням на слова голови Національної поліції Ігоря Клименка, передає Укрінформ.

«Голова Нацполіції підкреслив, що під час виборів буде працювати 100% всього особового складу поліції. Зокрема, на охорону виборчих дільниць буде задіяно щонайменше 60 тисяч поліцейських», — йдеться у повідомленні.

Клименко зазначив, що у поліції підготовка до забезпечення порядку на виборах не припиняється ні на день. В кожному Головному управлінні в областях працюють координаційні центри, де акумулюється вся інформація.

«Всі порушення виборчого законодавства мають фіксуватися на камери, адже слідчим потрібно нормально працювати і надати правильну кваліфікацію тому чи іншому злочину», — зазначив він.

Голова НПУ також закликав ЗМІ активно висвітлювати всі факти порушення виборчого законодавства, щоб забезпечити потужний превентивний ефект.

Водночас перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий зауважив, що до забезпечення безпеки під час виборів планується залучити 136 тисяч правоохоронців – це і поліцейські, і нацгвардійці, а також прикордонники, рятувальники та фахівці міграційної служби.

«Ми налагодили тісну координацію з усіма керівниками правоохоронних підрозділів у регіонах, щоб забезпечити безпеку як під час виборчої кампанії, так і під час самих виборів. Основну увагу звертаємо на превенцію та профілактику, а саме – виявлення правопорушень», — наголосив Яровий.

Як повідомлялося, в Україні 25 жовтня пройдуть чергові місцеві вибори.