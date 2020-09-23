На Ровенщине иностранец организовал подпольный цех по обработке янтаря

В Ровенской области правоохранители обнаружили подпольный цех по обработке янтаря и изъяли почти 60 килограммов «солнечного» камня. Производство организовал гражданин Турции.

Как сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, оперативники установили, что 37-летний гражданин Турции на территории Ровенской области наладил систематическую деятельность в сфере незаконного приобретения, перевозки и перемещения камней янтаря-сырца, происхождение которого не подтверждается соответствующими документами с последующим его сбытом.

Правоохранители провели санкционированный обыск в хозяйстве по месту его проживания в селе Верхов Острожского района, во время которого обнаружили обработанные и необработанные камни янтаря-сырца различных фракций, общим весом 58 кг 716 г, а также ювелирные изделия из «солнечного камня». Ориентировочная стоимость изъятого по ценам «черного» рынка составляет более 200 тысяч гривен.

Кроме того, в хозяйстве правоохранители обнаружили еще и девять станков для обработки янтаря, на которых на тот момент даже работали шесть человек.

Также в полиции отметили, что в июне у этого гражданина Турции изъяли янтарь общим весом почти 77 килограммов стоимостью более 330 тысяч гривен.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче, сбыте и переработке янтаря в крупных размерах (ч.2 ст.240-1 УК Украины. Иностранцу грозит от четырех до семи лет лишения свободы.