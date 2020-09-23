В Україні розводять раків, які за рік виростають до 200 грамів (відео)

Попри значну кількість водойм Україна і досі залишається імпортером аквапродукції. Не винятком є і раки.

Сьогодні в країні склалася така ситуація, коли більшість товарного раку на ринку – це результат браконьєрства. Змінити ситуацію може впровадження промислового вирощування раків у ставках. Одним з найперспективніших видів раків можна вважати австралійського червонопалого рака, який здатний за 10 місяців виростати до 100 грамів ваги. Завдяки чому, при правильному підході, з одного гектару водного плеса можна отримати до 5000 кг товарного раку….

Головним викликом при розведенні АЧР може стати його теплолюбність, адже рак може загинути при температурі меншу за 10 градусів. Тому на думку провідного спеціаліста компанії Vismar Aqua Любомира Гайдамаки, в українських реаліях цих раків можна вирощувати лише у комбінований спосіб. Коли закладка личинок відбувається у закритих водоймах із підігрівом води, а дорощування у відкритих водоймах у період з травня по вересень-жовтень.

: agro-business.com.ua