Ледь розмовляла: у Києві затримали нетверезу водійку

У столиці правоохоронці затримали водійку у нетверезому стані. Про це повідомляє Патрульна поліція міста.

Зазначається, що патрульні звернули увагу на автомобіль Toyota, який під час маневру наїхав на бордюрний камінь на вулиці Новогоспітальній, а потім невпевнено продовжив рух. Інспектори подали водію сигнал про зупинку, але зупинився автомобіль не одразу. За кермом позашляховика перебувала жінка. Під час спілкування патрульні помітили у неї явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Інспектори запропонували водійці пройти освідування на стан сп’яніння на місці, на що вона погодилася та передала охоронцям порядку свої документи. Коли ж патрульні вдалися до пошуків свідків для проведення процедури згідно з вимогами законодавства, жінка раптово почала тікати. Переслідування тривало не довго: втікачка заїхала у підземний паркінг, де її наздогнав автопатруль.

Зважаючи на поведінку громадянки, охоронцям порядку довелося її затримати та застосувати кайданки. Від проходження огляду жінка відмовилась, мотивуючи відмову тим, що свідки їй не подобаються. Патрульні склали на водійку протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП.