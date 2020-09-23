Суд арештував права Платинум Банку на санаторій «Молдова», які Волков купив у ФГВФО

Київський апеляційний суд своєю ухвалою від 08.09.2020 відмовився задовольнити апеляційну скаргу ліквідатора Платинум Банку та залишив без змін ухвалу Солом’янського райсуду м. Києва від 07.08.2020, якою на вимогу Київської місцевої прокуратури №9 в рамках кримінального провадження №42020101090000067 було фактично накладено арешт на майнові права на будівлі і споруди санаторію “Молдова” (із забороною їх відчуження), які розташовані за адресою: Одеська область, місто Одеса, вул. Посмітного (вул. Посмітного), буд. 2, 2-А , 2-Б , 2-В, 2-Г, 2-Д, 2-Е, 2-Ж, 2-К.

У липні Фонд гарантування вкладів продав для фінкомпанії Андрія Волкова (екс-глава правління Альфа-Банку, екс-глава Нацкомфінпослуг; його пов’язували в т.ч. з Павло Фуксом) пул активів Платинум Банку, у який увійшли в т.ч. майнові права на санаторій “Молдова” (площею 17,7 тис кв м), які є відмінними від права власності (Платинум Банк втратив на підставі судових рішень).

Згідно з судовими матеріалами, Солом’янський УП ГУ Нацполіції в м. Києві здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42020101090000067 від 15.07.2020 на підставі заяви директора ТОВ “Макстгруп” щодо можливих неправомірних дій посадових осіб Платинум Банку, “які, всупереч рішень Верховного Суду від 25 квітня 2018 року про повернення майнових прав у власність ТОВ “Макстгруп” на будівлі і споруди санаторію “Молдова” за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Посмітного, буд. 2, 2-А, 2-Б, 2-В, 2- Г, 2-Д, 2-Е, 2-Ж та 2-К, вчиняють дії, спрямовані на їх заволодіння” (цитата).

Як писав Finbalance, 25.04.2020 Верховний Суд у рамках справи про банкрутство ТОВ «Макстгруп» (на ліквідації – з 14.06.2017) відмовився задовольнити касаційні скарги ліквідатора Платинум Банку та лишив без змін постанови Київського апеляційного госпсуду від 06.21.2017 та ухвали Госпсуду м. Києва від 27.09.2017, якими було задоволено заяву ПП «СПМК-7» та визнано недійсним договір дарування від 30.12.2016, згідно з яким ТОВ «Макстгруп» безкоштовно відчужило на користь Платинум Банку нежитлові будівлі за адресами м. Одеса, вул. Посмітного, 2; 2-А; 2-Б; 2-В; 2-Г; 2-Д; 2-Е; 2-Ж; 2-К.

Таким чином, суд касаційної інстанції підтвердив рішення судів нижчих інстанцій про зобов’язання ліквідатора Платинум Банку повернути для ТОВ «Макстгруп» вказану нерухомість.

В Одесі за адресою вул. Посмітного, 2 і його «похідними» адресами розташований санаторій «Молдова».

Згідно з судовими матеріалами, ця нерухомість була внесена в статутний капітал ТОВ «Макстгруп» 30.12.2016, після чого у цей же день ТОВ «Макстгруп» подарувало її для Платинум Банку.

За даними держреєстру, раніше засновником ТОВ «Макстгруп» було ТОВ «Санаторій-профілакторій «Молдова», засновником якого в свою чергу була кіпрська компанія «Зеветро Інвестментс ЛТД».

За даними НБУ, «Зеветро Інвестментс ЛТД» фігурувала в структурі власності Платинум Банку (визнаний неплатоспроможним 10.01.2017; із 23.02.2017 – на ліквідації).

У держреєстрі була вказана така юрадреса ПП «СПМК-7»: «місто Одеса, Аеропорт ГА (Громадській авіації)», як засновник фігурував Володимир Колбасюк. Як відомо, з одеським аеропортом неформально пов`язували в т.ч. бізнесмена Бориса Кауфмана, якого НБУ восени-2016 визнав особою, яка здійснює значний вплив на управління та діяльність Платинум Банку та є власником істотної участі в банку незалежно від формального володіння.

Згідно з судовими матеріалами, ще перед тим, як ТОВ «Макстгруп» стало власником спірної нерухомості та подарувало її для Платинум Банку, ця нерухомість перебувала в іпотеці НБУ – як забезпечення боргових зобов’язань Платинум Банку по кредитам рефінансування. При цьому НБУ як іпотекодержатель дав згоду на дарування зазначеної нерухомості для Платинум Банку.

03.01.2017 – тобто після укладення договору дарування – між НБУ, ТОВ «Макстгруп» і Платинум Банком було укладено договір про внесення змін до іпотечного договору від 16.05.2014, згідно з якими у зв`язку із набуттям права власності на предмет іпотеки Платинум Банк прийняв всі договірні зобов`язання попереднього іпотекодавця — ТОВ «Макстгруп» — за іпотечним договором, а ТОВ «Макстгруп» вибув із правовідносин за іпотечним договором.

У рамках судового процесу ПП «СПМК-7», будучи незабезпеченим кредитором ТОВ «Макстгруп» (на 12,9 млн грн), вказувало на наявність у цьому випадку передбачених законом («Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом») підстав для визнання договору дарування від 30.12.2016 недійсним, оскільки, як зазначалося, його було укладено в період до одного року перед порушенням справи про банкрутство і відчуження нерухомого майна на користь Платинум Банку було здійснено безоплатно.

НБУ офіційно повідомляв, що Платинум Банк у жовтні-2017 остаточно погасив борги по рефінансуванню в розмірі 37,6 млн грн.

«З початку 2016 року і до введення в банк тимчасової адміністрації 11 січня 2017 року ПАТ “Платинум Банк” погасив регулятору заборгованість на загальну суму 429.0 млн. грн., а за дев’ять місяців з дати введення – 248.6 млн. грн. Погашення відбулось виключно за рахунок надходжень за кредитами, майнові права за якими були в заставі Національного банку України.

У результаті погашення Національний банк України вивільнить з-під забезпечення активи ПАТ “Платинум Банк” загальною заставною вартістю 1 243.0 млн. грн.

Активи, які включають 27 об’єктів нерухомості на суму 535.1 млн. грн. та майнові права за кредитами на суму 707.9 млн. грн., можуть бути реалізовані ліквідатором ПАТ “Платинум Банк”, а отримані кошти − спрямовані на виплати кредиторам банку», — йшлося в заяві НБУ.

ФГВФО повідомляв, що балансова вартість активів Платинум Банку – 8,3 млрд грн, а їх оцінна вартість – лише 2,3 млрд грн. Як пояснював ФГВФО, найбільшу різницю між оціночною та балансовою вартістю має портфель корпоративних позичальників банку. При тому, що «на папері» його вартість зафіксована на рівні 2,8 млрд грн, його незалежна оцінка виявилась у понад 16 разів меншою – 174 млн грн.