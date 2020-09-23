Суд на вимогу Коломойського знову витребував у НБУ звіт Kroll

Печерський райсуд м. Києва своєю ухвалою від 22.07.2020 (в яку 18.09.2020 були внесені уточнення) задовольнив клопотання Ігоря Коломойського та в рамках розгляду справи №757/64933/17-ц за позовом бізнесмена до Приватбанку та НБУ “про захист честі, гідності та ділової репутації” (цитата) повторно витребував у Нацбанку результати розслідування детективного агентства Kroll, складені на виконання Statements of Work for Investigation Services з НБУ (в т.ч., але не обмежуючись, від 05.02.2016, 20.01.2017).

У квітні-2018 й травні-2020 Печерський райсуд м. Києва вже виносив ухвали про витребування вказаних документів у Нацбанку.

“Суд бере до уваги те, що судом оглядались звернення представників позивача до Національного банку України з приводу отримання витребуваної інформації, на які відповіді зазначеними установами не надано”, — йдеться в ухвалі Печерського райсуду м. Києва від 22.07.2020.

У ході судового процесу представники НБУ й Приватбанку наголошували, що відповідний звіт Kroll не стосується предмету й підставі позову, а також зауважували, що представники І. Коломойського самостійно можуть звернутись до детективного агентства Kroll.

Раніше НБУ заявляв, що компанія Kroll провела forensic audit Приватбанку, який, як зауважували в Нацбанку, підтвердив підозри НБУ щодо можливого завдання збитків банку перед націоналізацією на 5,5 млрд дол. І. Коломойський заперечував цю інформацію.

Як писав Finbalance, 09.06.2020 Солом’янський райсуд м. Києва вирішив залишити без розгляду позов Ігоря Коломойського до НБУ, Мінфіна, Приватбанку та їх консультантів (Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells, ТОВ «Астерс Консалт», ТОВ «Астерс», ТОВ «АліксПартнерз (Україна)”) в справі №760/27582/17 про визнання недійсними їх договорів та припинення дій.

29.05.2019 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу І. Коломойського та залишив без змін постанову Апеляційного суду м. Києва від 28.08.2018 у вказаній справі №760/27582/17, якою було скасовано ухвалу Солом’янського райсуду м. Києва від 15.12.2017 про заборону для НБУ, Мінфіна, Приватбанку та їх консультантів виконувати умови будь-яких договорів, які прямо або опосередковано стосуються інтересів І. Коломойського.

Нагадаємо, І. Коломойський намагався з допомогою ще одного позову заблокувати роботу консультантів Приватбанку та НБУ.

Так, 04.01.2018 Київський райсуд м. Одеси відкрив провадження в справі №520/97/18 за позовом Ігоря Коломойського до ТОВ «Телекомпанія «АРС», НБУ, Міністерства фінансів, Приватбанку, Кролл Ассошіетс Юк Лімітед, ТОВ «Астерс», ТОВ «Астерс Консалт», АліксПартнерс Сервісез ЮК ЛЛП, Хоган Ловеллс Інтернешнл ЛЛП – про «захист честі, гідності та ділової репутації, визнання недостовірною інформації, визнання відсутнім права та припинення дій» (цитата).

У цей же день суд задовольнив заяву І. Коломойського про забезпечення позову та ввів, по суті, ідентичну заборону до тієї, що була в ухвалі Солом’янського райсуду м. Києва від 15.12.2017.

Разом з тим, 15.01.2018 НБУ публічно заявив, що «забезпечувальний захід скасовано». А вже наступного дня – 16.01.2018 – Нацбанк оприлюднив результати forensic audit Приватбанку(в яких йшлося про сумнівні операції в банку на 5,5 млрд дол у період до націоналізації; І. Коломойський відповідну інформацію заперечував).

Згодом НБУ повідомив, що 18.10.2018 Київський райсуд м. Одеси залишив без розгляду позовні вимоги І. Коломойського в цій справі. І. Коломойський подав апеляційну скаргу на це рішення.

Додамо, що 25.09.2019 Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання слідчих Державного бюро розслідувань та в рамках кримінального провадження №62019000000001311 надав їм доступ до документів (з можливістю вилучення копій), які знаходяться в Приватбанку, НБУ, Мінфіні та стосуються співпраці цих держструктур з Kroll, Hogan Lovells, AlixPartners, ТОВ «Астерс» і ТОВ «Астерс Консалт» (йдеться про укладені між ними договори, щодо здійснених розрахунків, процедуру закупівлі послуг тощо).

Згідно з судовими матеріалами, слідство в цій справі було розпочато в серпні-2019 на підставі заяви нардепа Верховної Ради VIII скликання (його ім’я не уточнювалося), який повідомив “про протиправні діяння службових осіб Національного банку України, Міністерства фінансів України, TOB Телекомпанія АРС, ПАТ КБ «Приватбанк» та інших юридичних осіб” (цитата). У чому саме полягають можливі “протиправні діяння” (за версією нардепа) знову ж таки не уточнюється.

Приватбанк заявляв, що 26.07.2019 — на наступний день після завершення слухання справи проти колишніх акціонерів в Апеляційному суді Англії і Уельсу — банк отримав постанову українського суду з вимогою надати детективам НАБУ всі документи про підстави та умови отримання послуг від юридичних радників та інших консультантів. Як зазначалося, підставою для слідчих дій детективів НАБУ були заяви 2017-2018 рр. від нардепів ВР минулого скликання О. Дубініна і В. Купрія, яких у відкритих джерелах пов’язували з екс-власниками націоналізованого банку. «Провадження по їхніх скаргах були зупинені слідчими органами ще в 2017 році, але з невідомих причин відновлені влітку 2019 року», — зазначали в Приватбанку.

При цьому в НАБУ констатували, що не вилучали документації про юристів Приватбанку, яка стосується судового процесу банку проти його колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у Високому суді Англії. «Також інформуємо, що детективи НАБУ під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні не вилучали документів Приватбанку стосовно тактики і стратегії дій адвокатів у Високому суді Англії», — зазначили в НАБУ.

У переліку документів, до яких Печерський райсуд м. Києва низкою своїх ухвал від 25.09.2019 надав слідчим ДБР доступ, — у т.ч. ті, які підтверджують отримання посадовими особами Приватбанку, НБУ, Мінфіну ухвали Київського райсуду м. Одеси від 04.01.2018 у згаданій вище «одеській» справі №520/97/18, а також документи ТОВ “Астерс” і ТОВ “Астерс Консалт”, “у яких використовувались персональні дані ОСОБА_2” (цитата).