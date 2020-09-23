В Украине вырастили самый большой в мире алмаз (видео)

В украинской лаборатории вырастили самый большой в мире алмаз в 109 карат. Его оценили в полмиллиона долларов США и уже продали.

До этого самый большой искусственный камень составлял от 10 до 20 карат, сообщает “ТСН”

Рекордсмен сейчас находится в Америке, где, после сертификации на рекорд, его до сих пор изучают иностранные эксперты. Посмотреть на него можно только с экрана компьютера.

“Когда говоришь человеку, что 109 карат, он представляет себе где-то такой кирпич, но на самом деле могу вам для примера показать камень в 23 карата. И вы сможете оценить, что камень в 109 где-то примерно в 5 раз больше”, – отметила коммерческий директор завода по выращиванию алмазов Юлия Пушер.

Выращивают взрослые алмазы из крошечных – диаметром около 0,5 миллиметра. С помощью химических веществ их превращают в миллиметровые камни, которые далее в керамической колбе перемещают в огромный пресс. Там под огромной температурой камень за месяцы вырастает до большого алмаза.

Под каждым прессом маленьким алмазам создают условия, похожи на те, что на глубине сотни километров в толще земли. Однако, если там камень растет миллионы лет, то в лаборатории это можно сделать за несколько недель.