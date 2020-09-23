Правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты более чем 260 млн грн налогов

Правоохранительные органы под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора разоблачили схему уклонения от уплаты налогов на сумму более чем на 260 млн грн, сообщает пресс-центр ведомства.

Отмечается, что должностные лица ряда крупных предприятий закупали сельхозпродукцию за наличные средства у частных предпринимателей. После этого с целью уклонения от уплаты налогов и незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость такие финансово-хозяйственные операции оформлялись с фиктивными предприятиями.

В течение 2018-2019 годов незаконно сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость в сумме более 260 млн грн. В дальнейшем эти деньги были обналичены.

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в крупных размерах предприятиями реального сектора экономики) УК Украины.

«По результатам проведенных санкционированных обысков офисных помещений предприятий, задействованных в схеме уклонения от уплаты налогов, изъяты компьютерная техника, документы первичного бухгалтерского учета, черновые записи, подтверждающие проведение несуществующих финансово-хозяйственных операций, печати фиктивных предприятий, наличные средства в сумме почти 50 млн грн, официальное происхождение которых не подтверждено, а также большое количество предметов искусства», — говорится в сообщении.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и осуществляется следователями ГФС.