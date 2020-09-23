Повінь – зміна системи

Menu
Close

Подольские пограничники продолжают мутить с бензином что-то очень нехорошее

23.09.2020

Помните, мы не раз писали о тендерных схемах руководства пограничной военной части 9935, которой руководит Роман Заморий?

Так вот, они вышли на новый уровень, собираясь заключить договоры в сумме почти на 10 млн гривен с ну очень стремным ООО «Манго-Груп».

Для начала, уголовные дела в отношении этой конторы можно устать пересчитывать — она фигурирует в делах о бюджетных хищениях, торговле контрафактным топливом и всяком таком. 
Оформлена контора на Вячеслава Кочмазова из села Гнидин Киевской области, на которого оформлен еще целый ряд аналогичных фирм.

А вот поставляет топливо «Укртатнафты» Коломойского и «Укргазвыдобування», которое контролирует «Нафтогаз» с которым на данный момент плотно сотрудничает опять же Коломойский.

“Одесский Городовой”

Читайте також:   В Росії у лікарень з'явилися контейнери-рефрижератори для трупів померлих від коронавіруса
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *