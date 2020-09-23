Подольские пограничники продолжают мутить с бензином что-то очень нехорошее

Помните, мы не раз писали о тендерных схемах руководства пограничной военной части 9935, которой руководит Роман Заморий?

Так вот, они вышли на новый уровень, собираясь заключить договоры в сумме почти на 10 млн гривен с ну очень стремным ООО «Манго-Груп».

Для начала, уголовные дела в отношении этой конторы можно устать пересчитывать — она фигурирует в делах о бюджетных хищениях, торговле контрафактным топливом и всяком таком.

Оформлена контора на Вячеслава Кочмазова из села Гнидин Киевской области, на которого оформлен еще целый ряд аналогичных фирм.

А вот поставляет топливо «Укртатнафты» Коломойского и «Укргазвыдобування», которое контролирует «Нафтогаз» с которым на данный момент плотно сотрудничает опять же Коломойский.

“Одесский Городовой”