Пропавшего в Винницкой области двухлетнего мальчика нашли мертвым

В Винницкой области спасатели извлекли из водоема тело 2-летнего мальчика. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области.

«22 сентября в 21:05… из реки Каменка, что в селе Дмитрашковка,.. было извлечено тело двухлетнего ребенка», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, ребенок пропал около 14 часов того же дня.

Во время проведения совместных поисковых работ вместе с Нацполицией, в 16:01 возле местной водоема было найдено личные вещи мальчика.

Причины, которые привели к гибели ребенка, устанавливаются правоохранителями.