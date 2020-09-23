Повінь – зміна системи

Menu
Close

НАБУ взялась за Дегтяреву из НБУ

23.09.2020

Наш источник в НАБУ сообщает, что в ближайшее время ведомство проведет показательную операцию по борьбе с коррупцией в высших эшелонах НБУ.

В рамках уголовного производства 42019000000001969 нац пола НАБУ в августе 2020 получили доступ от своих американских коллег к личной переписке whatsapp Дегтяревой Натальи Михайловны (Директор департамента банковского надзора НБУ) за период с 2017-2020 гг, по факту  реализации коррупционеров НАБУ на пресс конференции представит СМИ скрины и фото с личных архивов Дегтяревой  с комментариями спец служб.

“Резидент”

Читайте також:   Млинці з лопати більше не в тренді: росіяни прийшли за безкоштовною їжею з відрами
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *