США внесли в список санкций россиян, связанных с «поваром Путина»

Минфин США принял решение о внесении в санкционные списки россиян и выходцев из России, а также организации, связанные с российским предпринимателем Евгением Пригожиным. Об этом говорится на сайте американского министерства.

“Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) приняло дальнейшие меры против сети связанного с Кремлем российского оперативника Евгения Пригожина, нацелившись на организации и физических лиц, работающих от имени Пригожина с целью усиления влияния России в Центральноафриканской Республике (ЦАР)”, — сказано на сайте министерства.

Отмечается что действия Минфина “направлены против восьми лиц и семи организаций, непосредственно участвующих в продвижении операций Пригожина в ЦАР, содействующих деятельности ФСБ или участвующих в деятельности по уклонению от санкций”.

Среди граждан России, проживающих, по информации властей США, в РФ, под санкции попали Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова, Владислав Занин.

Александр Кузин, Дмитрий Сытый и Евгений Ходотов находятся в Центральной Африканской Республике, а Никита Ковалевский — в Финляндии.

Среди компаний, попавших под санкции — Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY, которые базаруються в Финляндии. Также в список попала Lobaye Invest из ЦАР, ООО “М-Финанс” и АО НПП ПТ “Океанос”.