Хакеры взломали сайт полиции и разместили фейки о гибели бойцов ВСУ на Rapid Trident и радиоактивной утечке на АЭС

В Ровно хакеры взломали сайт полиции и разместили фейковые сообщения о введении чрезвычайной ситуации в Вараше из-за аварии на АЭС. Об этом сообщает «Чарівне«.

23 сентября на сайте Национальной полиции Ровенской области появилось сообщение о том, что в ходе проведения плановых антитеррористических учений на 3-м энергоблоке Ровенской АЭС произошло кратковременное обесточивание станции, в том числе отказ резервных источников электроснабжения. В результате этого якобы произошел выброс радиоактивных веществ, который может составлять до 10% от выбросов при аварии на Чернобыльской АЭС.

В сообщении также говорилось, что Варашский горсовет принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории района и проведении добровольной эвакуации жителей 30-километровой зоны вокруг АЭС. Вскоре сообщение было удалено с сайта.

Следует отметить, что еще один фейк был размещен на сайте полиции Львовской области. Там написали, что в результате взрыва снаряда на Яворивском полигоне погибли трое украинских военных. Работники Нацполиции Львовщины четыре раза удаляли фейковых сообщение с сайта, однако неизвестные снова его публикуют.