Добкин передумал идти в мэры Киева и будет выдвигаться в Харькове

Бывший народный депутат и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин передумал баллотироваться на пост мэра Киева и решил побороться за кресло градоначальника Харькова.

Об этом он написал на своем Telegram-канале.

По словам Добкина, 23 сентября он подал документы на регистрацию кандидатом на должность Харьковского городского головы. Политик не стал раскрывать причины такого решения, отметив, что он желает скорейшего выздоровления действующему мэру Харькова Геннадию Кернесу, который заразился коронавирусом и был транспортирован для лечения в Германию.

Согласно информации харьковских СМИ, Добкин идет на выборы в качестве самовыдвиженца.