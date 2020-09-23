У Tesla можуть виникнути нові виробничі проблеми: Ілон Маск розповів, що його хвилює

Генеральний директор Tesla Ілон Маск попередив у вівторок, 22 вересня 2020 року, про труднощі, пов’язані з пришвидшенням виробництва. Бізнесмен заявив, що залежність підприємства від великогабаритних алюмінієвих деталей може створити нові проблеми на виробництві.

У той час, як світові автовиробники, наприклад, Mercedes-Benz, стверджують про те, що автоматизація має свої обмеження, Ілон Маск наполягає на створенні гіперавтоматизаційного заводу, пише Investing.com. За словами гендиректора Tesla таке підприємство має бути у вигляді “машини, яка створює машину”.

Масштабування виробництва згідно з новими технологіями недостатньо вивчено. Це на 1000%-10000% складніше, ніж створення кількох прототипів. Машина, яка створює машину, набагато складніша, ніж сам продукт, над яким вона працює,

– зазначив Маск.

Таке попередження Ілона Маска прозвучало напередодні заходу Battery Day – дня зустрічі з інвесторами й презентації нових технологій, пов’язаних із акумуляторами для електромобілів. Саме під час цієї події, що має відбутися сьогодні, 22 вересня, Tesla повинна представити рішення щодо збільшення виробництва кількості батарей.

Як Tesla поліпшуватиме власні виробничі можливості

Так, у своєму новому електрокарі Model Y автовиробник планує замінити 70 компонентів, прикріплених до задньої частини дна транспортного засобу, на один модуль. Передбачається, що цей один компонент буде виготовлено на найбільшому у світі станку для лиття алюмінію на новому заводі Tesla у Бранденбурзі, що недалеко від Берліну.

Кузов авто традиційно виготовляється шляхом складання кількох штампованих металевих панелей. Однак Ілон Маск хоче змінити технологію. І це буде реалізовано на тому ж заводі в Бранденбурзі.

Професор Університету Касселя, що в Німеччині, Мартін Фельбір стверджує, що лиття справді дасть змогу скоротити кількість етапів складання, проте більші деталі більш схильні до деформації.

На папері все виглядає просто. Дрібні деталі можуть змусити вас витратити багато грошей,

– наголосив Фельбір, який колись працював на посаді керівника відділу технологій лиття у Volkswagen Group. Саме ця компанія вперше використала метод створення деталей авто шляхом лиття алюмінію у своєму бренді Audi.

Уже не вперше Tesla зіштовхується з проблемами, пов’язаними з новими технологіями виробництва. Зокрема, американському виробнику електромобілів у 2018 році довелося запустити нову виробничу лінію в Неваді, щоб виправити недоліки роботи роботів.