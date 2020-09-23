Лерос: Венедиктова переехала в президентскую резиденцию в Пуще-Водице

Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой позволили пользоваться президентской дачей в Пуще-Водице.

Соответствующий документ обнародовал в Facebook исключенный из фракции «Слуга народа» нардеп Гео Лерос.

Госдача в Пуще-Водице находится в распоряжении Государственного управления делами. В документе, обнародованном Леросом, указано, что директор комплекса отдыха «Пуща-Водица» ГУД Евгений Егоров заключил соглашение с Венедиктовой, согласно которому она может пользоваться президентской резиденцией.

Шестикомнатная дача находится по адресу: город Киев, ул. Вышгородская, 85. Ее площадь составляет 675,1 кв. м.

По данным издания «Naspravdi.Today», Венедиктова обращалась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой выдать ей разрешение правительства на официальное проживание в государственной резиденции. Дело в том, что согласно постановлению Кабмина от 19 января 1994 года, на государственных дачах могут проживать лишь президент, спикер или премьер.

СМИ обнародовали постановление Шмыгаля от 19 июня 2020 года, в котором документ дополнили пунктом, позволяющим использовать резиденцию в «порядке, определенном субъектом управления». При условии, что дачи освобождены от проведения мероприятий или отдыха должностных лиц.

На сайте Кабмина данного постановления нет. В «Naspravdi.Today» утверждают, что документ защищен грифом «для служебного пользования», но он оказался в распоряжении редакции.

При этом издание обнародовало полный договор Егорова с Венедиктовой. Согласно документу, генпрокурор обязалась платить 63 тыс. 990 грн за проживание в Пуще-Водице ежемесячно. Хотя содержание резиденции обходится государственному бюджету в почти 164 тыс. каждый месяц.