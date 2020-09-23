СБУ в суді підтвердила, що працювала по “вагнерівцях” прямо перед їх затриманням у Білорусі

Служба безпеки України офіційно підтвердила в суді, що незадовго перед затриманням російських бойовиків у Білорусі збирала щодо них докази. Раніше спецслужби заперечували підготовку операції стосовно “вагнерівців”.

Про це йдеться у рішенні Київського апеляційного суду та документах, що є в розпорядженні “Української правди”.

Український суд заочно заарештував “вагнерівців” у кінці липня. Жодне з цих рішень досі не оприлюднене.

Водночас, у публічному реєстрі з’явились два рішення із засідань, де адвокати бойовиків намагались оскаржити арешт. В одному із цих документів містяться деталі справи, які підтверджують, що СБУ працювало над доказами проти “вагнерівців” перед самим їх затримання у Білорусі.

Це рішення стосується уродженця російського селища Ільїнка, який має сина 2007 року народження. Згідно з документами, які є в розпорядженні УП, такі дані має один із “вагнерівців” Денис Харитонов.

Фото паспорта Харітонова



Фото паспорта Харітонова

У рішенні йдеться, що підозру чоловіку оголосили 29 липня – в день, коли стало відомо про затримання бойовиків у Білорусі. Наступного дня підозрюваного оголосили в міжнародний розшук і заочно арештували в суді.

Водночас, у суді СБУ посилалось на низку доказів, отриманих у період 13-25 липня.

Це, зокрема, повідомлення оперативного підрозділу, датовані 13.07.2020 року та 21.07.2020 року. У цих повідомленнях йшлось, що “починаючи з 2020 року на території Російської Федерації створено незаконне збройне формування”.

Крім того, серед доказів є протокол зняття інформації з електронних інформаційних систем від 24.07.2020 року, а також протокол огляду від 25.07.2020 року. Останній документ, за твердженням СБУ, підтверджує участь Харитонова у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків.

Також серед доказів значиться протокол огляду сторінок підозрюваного у соцмережах, однак його дата не вказана.

У розпорядженні УП є кілька документів, ймовірно, з матеріалів справи щодо “вагнерівців”. Один із них має назву “Протокол зняття інформації з електронних інформаційних систем” і датований 24.07.2020 року, як і доказ, на який офіційно посилалось СБУ у суді.

У документі фігурує ім’я слідчого СБУ, який згадується у публічному судовому рішенні. Також документ має печатки Департаменту контррозвідки СБУ. Протокол мав гриф “таємно”, однак згодом був розсекречений.



Враховуючи, що документ не є публічним, “Українська правда” приховала його вихідні дані, які містяться на печатках, імена та підписи слідчих СБУ.

У протоколі йдеться, що слідчий Служби безпеки зняв інформацію з електронної скриньки “[email protected]”, яким користується особа на ім’я “Сергій Петрович”.

Співробітник СБУ зробив це, спираючись на доручення від 20 липня та ухвалу суду від 17 липня.