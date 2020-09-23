Катя Осадчая показала, как развлекалась с подругами в Турции

Знаменитость опубликовала несколько фото на личной странице в инстаграме. Там она показывает более 1,5-миллионной аудитории подписчиков эмоциональные моменты из жизни.

: lifestyle.24tv.ua

В Турцию Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились после дня рождения ведущей. Коллеги решили сделать ей сюрприз и подарили путевку на море. Однако оказалось, что влюбленные поехали не вдвоем, а еще в компании подруг Екатерины.

В последней публикации, которая появилась в профиле звезды, на снимках она позировала с девушками на фешенебельной яхте и у арки, где также фотографировалась с любимым. На лицах женщин сияют улыбки. Они счастливы, что во время насыщенной работы смогли найти несколько дней для релакса.

Если смех продлевает жизнь, то эта короткая прогулка продлила жизнь лет на пятьдесят,

– написала в заметке Осадчая.

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