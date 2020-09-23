Банки не зможуть шахраювати з договорами: НБУ готує нові вимоги

Нацбанк планує до кінця цього року встановити додаткові вимоги до договорів про надання фінансових послуг, щоб споживачу легше було зрозуміти їхні умови. Йдеться про відкриття та обслуговування рахунку в банку, споживчого кредиту та банківського вкладу.

У пресслужбі Нацбанку зазначили, що клієнти при підписанні кредитного договору не завжди розуміють реальну річну процентну ставку, повний перелік витрат і не обізнані про санкції у випадку просрочки.

«Клієнтська анкета-заява чи договір про приєднання можуть узагалі не містити цієї інформації. Деякі договори складно прочитати через дрібний шрифт, інші – можуть обмежувати клієнта у правах. Так не має бути», – повідомляють у пресслужбі регулятора.

У НБУ пояснюють, що при підписанні договору з банком, там має бути повний опис послуги з надання споживчого кредиту чи відкриття депозиту.

«Має бути чітко вказана вартість та витрати за послугою. Мають бути прописані санкції та штрафи чи інша відповідальність у випадку неналежного виконання умов договору. Мають бути строки та порядок отримання доходу за послугою та інше», – йдеться у повідомленні.

У Нацбанку кажуть, що договори не можуть обмежувати права споживача фінансових послуг.

«Деякі фінустанови прописують у договорах право клієнта звернутись зі скаргою щодо виконання банком умов цього договору виключно до Третейського суду. Це нечесна умова», – кажуть в НБУ.

З їхніх слів, ще один приклад недобросовісної умови в договорі – це дозвіл банку змінювати послуги чи їх умови без повідомлення клієнта про такі зміни.