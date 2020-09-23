«Лукашенко не доверяет даже РФ»: журналист объяснил тайную инаугурацию-«междусобойчик»

Тайная инаугурация Александра Лукашенко в Беларуси показала, что он и сам не уверен в поддержке среди народа.

Об этом рассказал в эфире телеканала «Украина 24» журналист из Минска Илья Добротвор.

«Инаугурация показывает, что Александр Лукашенко не уверен — он знает, что 80% за него не проголосовали. Если бы была всенародная поддержка, понятно, что инаугурация Лукашенко проходила бы открыто, гласно, на ней бы присутствовали журналисты, представители дипломатического корпуса, которые работают в Минске. То, что происходило-это какой-то «междусобойчик» среди своих. Причем люди, которые ехали на эту инаугурацию, сами не знали, куда едут», — отметил Добротвор.

Журналист напомнил, что европейские страны «уже показали свою позицию, что они не признают (инаугурацию — ред.)».

По его словам, реакция России тоже пока выжидательная: «В принципе, они были даже не в курсе, хотя в последнее время Александр Лукашенко очень много говорил о союзном государстве, о союзничестве. Русский посол тоже не присутствовал наравне со всеми. Это говорит о том, что Александр Лукашенко не доверяет, в том числе и России».

Протесты в Беларуси и тайная инаугурация Лукашенко