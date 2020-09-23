Жесткие задержания и водометы с краской: в Беларуси новые протесты

В Беларуси с новой силой вспыхнули протесты после инаугурации Александра Лукашенко. Фото и видео протестов в Минске публикуют местные СМИ.

Возле стелы Минск — город герой при разгоне протестующих пострадала женщина. В каком состоянии она находится и насколько тяжелые повреждения она получила, пока неизвестно.

При этом силовики используют водометы с краской. На тротуарах с одной стороны люди в черном, с другой в оливковом вытесняют людей. Техника со стелы поехала в сторону Немиги вслед за людьми.

Свидетели также заметили возле ТЦ Арена Сити большую колонну спецтехники, которая двигалась в направлении центра города.