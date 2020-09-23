Саакашвили взял на себя миссию сопротивления Путину, сейчас он пытается реформировать Украину

Саакашвили — один из самых ярких политиков в странах бывшего СССР. Он провел в Грузии много успешных реформ.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии на пост главы Исполнительного комитета украинского Национального совета реформ. Важнее всего, по мнению Саакашвили, провести реформу в коррумпированных правовых институтах и построить правовое государство.

Киев — Стиль общения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и президента России Владимира Путина — отличный пример открытой вражды.

Их и ранее болезненные отношения вылились в Грузинскую войну в августе 2008 года. Путин сказал, что хотел «повесить Саакашвили за яйца». Тот, в свою очередь, публично заявил, что ненавидит Путина и сделал целью своей жизни противостояние путинской России.

В своей нынешней роли — во главе Исполнительного комитета украинского Национального совета реформ — Саакашвили неожиданно нашел, что хорошего можно сказать в отношении России.

График подвел, как это у Саакашвили бывает часто. В конце концов он все же появляется — одетый в красную рубашку поло и джинсы. У экс-президента Грузии хорошее настроение.

Михаил Саакашвили дает интервью в кафе на окраине Киева. Место напоминает старый украинский деревенский дом. На стенах — традиционные растительные узоры.

«Мы оказались в странной ситуации: реформы авторитарной России эффективнее реформ демократической Украины», — говорит Саакашвили.

Он считает, что руководство России поступило «по-умному», обратившись к профессионалам, когда Запад объявил санкции из-за оккупации Крыма и войны на востоке Украины. Под их руководством бюрократия и законодательство были частично облегчены, а налоговая система была реформирована.

«Авторитарное руководство России считает, что надо двигаться вперед. Что они последние годы и делают».

Михаил Саакашвили считает, что в Украине, в свою очередь, реформы всегда кто-то тормозит.

Нынешняя задача политика — свежий пример его упорства, решительности, эгоизма и жажды власти. Саакашвили — настолько спорная персона, что со всеми этими характеристиками готовы согласиться в Грузии, в Украине и в других странах.

Саакашвили — один из самых ярких политиков в странах бывшего СССР. Он провел в Грузии много успешных реформ. А еще он все время появляется в прессе.

В руководство Грузии и в международную прессу Саакашвили попал после так называемой «Революции роз» 2003 года. Он покинул пост президента в 2013 году. Партия Саакашвили проиграла на парламентских выборах, и политик эмигрировал.

После небольшой паузы карьера Михаила Саакашвили возобновилась в Украине. Сначала президент Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, позже он стал противником Порошенко.

Новый президент Владимир Зеленский назначил его на пост главы Исполнительного комитета украинского Национального совета реформ.

Саакашвили не исключает вероятности возвращения в Грузию. Оппозиционная партия «Единое национальное движение» выдвинула его кандидатуру на пост премьер-министра страны на октябрьских выборах. Правда, этот шаг подразумевает для партии и некоторые риски.

Сейчас Михаил Саакашвили находится в Украине. Он — человек, у которого есть миссия. Поэтому он не боится разозлить украинцев словами о превосходстве России в вопросах проведения реформ.

Он хочет подтолкнуть Украину к действиям. По словам Саакашвили, для победы в этой войне Украине надо стать эффективнее России.

Ситуация в Украине — не из легких. На востоке идет война, и захваченные территории важны для экономики. Однако внимание Саакашвили приковано к давно существующим проблемам: жадности элиты и нежелании ставить интересы граждан на первое место. Коррупцией и плохим управлением объяснялась и слабость армии в 2014 году.

Саакашвили отмечает, что Украина «потенциально очень богатая страна», у которой есть очень много сельскохозяйственной земли и природных ресурсов. И все же она остается одной из беднейших стран Европы.

«Народ в этом обвинять нельзя. Он каждый раз поступает рационально. Только вот политический класс постоянно его подводит».

Последние перемены произошли в прошлом году, когда Зеленского выбрали на пост президента.

«По факту люди сказали новым руководителям: избавьтесь от всего политического класса, они нам не нужны. Теперь вы займитесь этими вопросами».

В воздухе опять витает разочарование, но Саакашвили защищает своего начальника. По его словам, Зеленский привел в правительство новых, молодых людей, которые действительно хотят перемен. Однако старое лобби по-прежнему занимает сильные позиции и вновь начинает крепнуть.

«Если положить свежие огурцы в банку к соленым, то они тоже спустя какое-то время засолятся. Зеленский принес 90% новых огурцов, но старые огурцы делают их солеными».

Из-за разочарования взгляды могут обратиться к России.

Он отмечает, что сейчас Россия сильно контролирует украинские СМИ. В частности, в пропагандистских целях сообщается, что проблемы Украины связаны с Западом и экономическими реформами, которых от Украины требует Запад.

«Иногда я думаю, что Россия не использует военные силы на всю мощь, потому что, по ее мнению, Украину можно ослабить пропагандой, неудачами и коррупцией».

Поэтому реформы так важны, говорит он. Делом первой важности Саакашвили считает реформирование коррумпированных правовых институтов.

В Грузии эту реформу Саакашвили не провел. Аналитики не верят, что Михаил Саакашвили, изучавший юриспруденцию на Западе, «не достроил» правовое государство случайно, ведь Запад критиковал его за это и во время его президентства. Сейчас он признает свои ошибки.

«В Грузии мы начали не с того. Нужно было начать с правовой системы».

Но почему Саакашвили хочет провести реформы именно в Украине?

«В Грузии я понял, что маленькие страны не могут стать успешными без „сильных магнитов» в их рядах».

Украина — достаточно большая, чтобы стать магнитом, считает он.

«Если Украина проиграет, Россия может поглотить нас всех».

Кто?

Михаил Саакашвили, 52 года.

Президент Грузии с 2004 по 2013 год.

Провел реформы в Грузии. Из бедной и коррумпированной страна превратилась в сильную. Саакашвили направил внешнюю политику Грузии по западному пути, что разозлило Россию.

Положение Саакашвили в том числе и на Западе ослабила война России и Грузии, которая началась в 2008 году.

Юсси Ниемеляйнен, Helsingin Sanomat («Хельсинкские новости» — крупнейшая газета Финляндии)