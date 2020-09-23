Land Rover представил обновленный Range Rover Velar

Вслед за обновленными Evoque и Discovery Sport компания Land Rover представила родственный Range Rover Evoque 2021 модельного года для британского рынка. Кроссоверу основательно перекроили моторную гамму, расширили оснащение и разработали особую дизайнерскую версию Edition.

: avtonovostidnya.ru

Так, базовый 2,0-литровый дизель на 180 л.с. уступил место новому агрегату Ingenium такого же объема, выдающему вместе с 48-вольтовым стартер-генератором на 19 «лошадок» больше. Версиям подороже досталась 300-сильная рядная «шестерка» Ingenium объемом 3,0 литра, а в «топе» появился бензиновый мотор аналогичного объема, развивающий 400 л.с. и 550 Нм крутящего момента. На разгон до «сотни» 400-сильному Velar хватает 5,5 секунд, что на 0,2 секунды быстрее, чем прежде.

Кроме того, обновленный Velar получил другой руль, умную систему фильтрации воздуха, систему контроля поперечного трафика сзади с автоматическим торможением и продвинутым круговым обзором и усовершенствованные мультимедийные системы Pivi и Pivi Pro, которые умеют обновляться «по воздуху» и поддерживают одновременное подключение сразу двух смартфонов по Bluetooth.

Наконец, настоящим «ноу-хау» Velar стала дизайнерская версия Edition, которая базируется на комплектации R-Dynamic SE и отличается от нее черной крышей, черными дисками и эксклюзивным цветом кузова.

В Великобритании рестайлинговый кроссовер уже продается. В России, по слухам, такой Velar появится в конце зимы или начале весны 2021 года. Тогда же объявят и цены, которые наверняка будут выше нынешних, стартующих с отметки 4,37 млн рублей.

: Новости Ю