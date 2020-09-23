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В Бердянск перебросили два бронекатера ВМС. По морю решили не идти – использовали тягачи

24.09.2020

22 сентября на военно-морскую базу «Восток», которая расположена в Бердянске, доставили еще два катера Военно-морских сил Украины.

Об этом сообщает «pro.berdiansk».

Автоколонна тягачей, техники и спецавтомобилей прибыла по Мелитопольскому шоссе. Из-за этого на дороге был большой затор. Военных сопровождали сотрудники коммунальных служб, которые поднимали вверх электрические провода, чтобы габаритный груз не сорвал их.

Вероятно, переброс катеров связан с обустройством в Бердянске крупной военно-морской базы, которая должна стать гарантом безопасности в Азовском море.

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