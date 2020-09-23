5 напоїв, які допоможуть вам спалити вісцеральний жир

Під час карантину багато людей вирішили зайнятись своєю фізичною формою. При цьому з’ясувалось, що особливо важко позбутись вісцерального жиру, який відкладається навколо внутрішніх органів і призводить до збільшення живота, пише Жіночий світ з посиланням на News 18.

Якщо ви хочете позбутись жиру в зоні живота, вам варто включити в раціон більше здорових продуктів та напоїв. Ось кілька напоїв, які прискорять ваше схуднення та допоможуть позбутись вісцерального жиру:

Лимонна вода. Почніть день зі склянки лимонної води. Лимон містить антиоксиданти та клітковину, які допомагають спалити вісцеральний жир. У склянку теплої води додайте кілька крапель лимонного соку і чайну ложку меду. Цей напій варто пити вранці перед сніданком.

Зелений чай. Зелений чай – це один із найпопулярніших в світі напоїв, які прискорюють схуднення. Він містить антиоксиданти під назвою катехіни. Вони допомагають спалювати жир і підсилюють обмін речовин. Рекомендується пити 3-5 чашок зеленого чаю на день.

Вода з кумином (зірою). Кумин, замочений у воді, корисний для травлення. Також він сприяє посиленню метаболізму і пригніченню відчуття голоду. Замочіть одну ложку кумину на ніч, зранку процідіть та випийте цю воду натщесерце.

Напій з алое. Сік з алое містить величезну кількість антиоксидантів та мінералів, які сприяють покращенню травлення та зниженню ваги. Розмішайте у склянці води 2-3 столові ложки гелю алое. Щоб покращити смак, можна додати трохи меду або лимонного соку.

Зелена кава. Зелена кава містить велику кількість хлорогенових кислот, які перетворюють жир на енергію. Завдяки їм зелена кава прискорює спалення вісцерального жиру. Також вона багата на антиоксиданти.