Легитимность Лукашенко не признала Канада

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Александр Лукашенко не является легитимным президентом Беларуси. Он считает, что белорусские выборы были сфальсифицированными.

Об этом Шампань написал в своем Twitter.

«Канада осуждает необъявленную инаугурацию Лукашенко после сфальсифицированных выборов. Ему не хватает легитимности как демократически избранному лидеру», — заявил Шампань.

Также он призвал провести свободные и справедливые выборы для народа Беларуси.

«Мы координируем с международным сообществом надлежащее реагирование», — добавил глава ведомства.

Отметим, что в среду, 23 сентября, Александр Лукашенко вступил на новый президентский срок во время тайной инаугурации в Минске. В то же время Европейский союз и оппозиция Беларуси не признает результатов выборов и считают их сфальсифицированными.