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В приложении «Дия» появится цифровое свидетельство о рождении

24.09.2020

Кабмин принял постановление, вводящее цифровое свидетельство о рождении детей до 14 лет, — теперь документ появится в приложении «Дія».

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Свидетельство о рождении будет отображаться в мобильном приложении у обоих родителей. 

«Вместе со свидетельством также отображаться и актуальная прописка ребенка. Отныне электронное свидетельство о рождении имеет такую же юридическую силу, что и бумажные», — сказано в сообщении. 

Постановление определяет порядок заказа, формирование, представление и установление достоверности электронной свидетельства о рождении, а также возможность передачи цифрового свидетельства о рождении в виде электронных копий.

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