Аліна Гросу розлучилася з російським бізнесменом

Стало відомо про те, що відома українська співачка Аліна Гросу прийняла рішення розлучитися з російським бізнесменом Олександром Комовим.

Таким чином, повідомляється, що прожила пара трохи більше року. Влітку 2019 вони відсвяткували шикарне весілля в замку Італії.

Туди з’їхалася величезна кількість зірок, а саме святкування батькам співачки обійшлося в 100 тисяч євро.

І як розповіла сама Аліна в одній українській передачі, всього. Через півроку, в грудні, вона зібрала речі і поїхала від колишнього коханого.

Справа в тому, що Олександр запропонував чоловіка пожити окремо місяць, щоб він спробував собі знайти когось нового. Природно, що дівчину це зачепило, і вона не змогла йому таке пробачити.

Проблеми у відносинах, до слова, почалися практично відразу після одруження, а в кінці осені минулого року все і зовсім пішло по похилій.

До останнього співачка сподівалася на возз’єднання, але ніяких кроків з боку Саші не було, а бігати вона не звикла.

Гросу не приховує-можливо, їм просто не вистачило мудрості, щоб пережити всі складнощі сімейного життя. З Олександром вона прагнула залишитися друзями, але чоловік не захотів цього, аргументуючи тим, що не зможе бачити колишню з іншим.