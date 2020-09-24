Пушилин: Украина – проигравшая сторона и не может диктовать нам условия

Главарь донецких боевиков Денис Пушилин высказался о минских соглашениях и об отношениях с Украиной.

Соответствующее видео опубликовал в Twitter пользователь Necro mancer.

Глава непризнанной «ДНР» отметил, что Украина является проигравшей стороной, поэтому не имеет права диктовать свои условия.

«Украина – проигравшая сторона и не может диктовать нам свои условия. Наш курс на объединение с РФ неизменен с 14-го года, с минскими соглашениями или без них», – сказал он.

#Пушилин: Украина — проигравшая сторона и не может диктовать нам свои условия. Наш курс на объединение с РФ неизменен с 14-го года, с минскими соглашениями или без них https://t.co/G98vSrILrz pic.twitter.com/j8DuepFizD

— Necro Mancer (@666_mancer) September 23, 2020