В России признали риски для «Северного потока – 2» из-за США

Действия США против проекта «Северный поток – 2» создают риски для его воплощения в жизнь.

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет Интерфакс.

«Если Соединенные Штаты Америки, одна из крупнейших мировых держав, по целому ряду направлений ведет подрывную работу в отношении реализации этого проекта, это риск или не риск? Это, мне кажется, уже риск, который говорит о том, что Вашингтон, политические силы Соединенных Штатов не жалеют ни средств, ни сил, ни денег… на то, чтобы сделать все от них зависящее по недопущению реализации этого проекта», — сказала Захарова.

По ее словам, под удар могут попасть не только сам проект и инвестиции, но и европейские страны. Будет нести издержки и свободная конкуренция на мировом уровне, подчеркнула Захарова.