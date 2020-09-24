ВСУ показали работу ракетных систем залпового огня

Вооруженные силы Украины произвели запуски из ракетных систем залпового огня.

Стрельбы проводились в рамках международных учений «Объединенные усилия-2020», сообщается 23 сентября на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

В учениях были задействованы РСЗО «Ольха» и «Ураган». Также определенные задачи отработали ракетные комплексы «Точка-У» и «Нептун».





«В рамках совместных штабно-командных учений «Объединенные усилия-2020» состоялись учебное-боевые стрельбы с привлечением ракетных систем залпового огня «Ольха» и «Ураган». Также определенные задачи отработали ракетные комплексы «Точка-У» и «Нептун»», – сказано в сообщении.







