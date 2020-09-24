СМИ: В Минске появились местные титушки, которые избивают митингующих

После протестов на фоне инаугурации Александра Лукашенко, на вышедших в Минске активистов начали нападать мужчины в черной спортивной одежде и балаклавах без опознавательных знаков, атакующие исключительно противников власти.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова очевидцев.

Так, белорусский «титушки» избивают протестующих дубинками около улицы Немига, валят людей на землю и жестко задерживают наиболее активных митингующих. Кроме того, они вынуждают водителей проезжающих мимо авто ускорить передвижение и прекратить сигналить в поддержку активистов.

Немного позднее появились сообщения о стрельбе, вероятно, в воздух, однако инициаторы и причины эскалации столкновений пока что неизвестны.

Также сообщается о жестких столкновениях протестующих с силовиками возле метро «Пушкинская», а на улице Притыцкого полиция применила слезоточивый газ. В ответ на задержания активистов и применение дубинок в отношении протестующих, белорусы начали отбивать своих сторонников и вступили в противостояние с полицией.

Сейчас известно о, по меньшей мере, 10 автозаказ и машинах ОМОНа, направляющихся в сторону центра столицы.