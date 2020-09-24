В офісах «Формули смаку» кропивницьких екс-нардепів силовики відшукали 45 мільйонів «чорної готівки»

Працівники податкової міліції Офісу великих платників податків під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрили масштабну схему формування схемного податкового кредиту з ПДВ, яка використовувалася одним з підприємств реального сектору із залученням фіктивних компаній та діяла протягом 2018-2019 років.

Про це у середу, 23 вересня 2020 року, повідомляють на своїх сторінках в Facebook Державна фіскальна служба України та ГПУ.

У своєму звіті податківці та прокурори повідомили — за даними слідства, останні два роки група підприємств реального сектору, що належать одному власнику, формувала фіктивний податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму в розмірі 260 млн. грн.

Згідно фабули справи, ланцюжок працював наступним чином: придбану за готівку в фермерів та мешканців приватних садиб сільскогосподарську продукцію підлеглі «агробарона» документально «проводили», начебо купляли її у фізичних осіб — підприємців. Вважається, що більшість останніх, насправді, існували тільки на папері.

«В ході слідчих дій було допитано керівників зазначених фіктивних компаній, які підтвердили свою непричетність до їх створення та функціонування», — зауважили в ДФС.

Після отримання їх пояснень фіскали отримали санкції на проведення обшуків, які було реалізовано в столиці та на Кировоградщині. Під час здійснення відповідних слідчих дій було виявлено та вилучено майже 45 млн. грн, які призначалися для придбання сезонного врожаю зернових культур, а також 10 печаток «компаній-фіктарів» та бухгалтерську документацію, що підтверджує наявність оборуток.

Як додає поінформоване джерело Dетектив-Info, такими здобутками правоохоронці похвалилися за наслідками «шмону», що був проведений на підприємствах з орбіти впливу групи компаній «Формула смаку», бенефіціарами якої вважається родина народних депутатів 7 скликання Олександра і Андрія Табалових.

(Батько та син Табалови)