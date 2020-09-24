Зеленский дал обещание послам G7 и ЕС по выборам главы САП

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Николаев провел встречу с послами стран «Большой семерки» (G7) и Европейского Союза, которые аккредитованы в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба главы страны вечером в среду, 23 сентября.

«Поддержка со стороны ваших государств и ЕС является для Украины ключевой. Поэтому хочу постоянно поддерживать этот диалог, чтобы услышать вас и поделиться своим видением политической жизни и стратегии дальнейших преобразований в стране», — заявил Зеленский.

Президент рассказал участникам встречи о состоянии и перспективах реализации ключевых реформ, ситуации вокруг антикоррупционных органов, НБУ, о подготовке к проведению местных выборов. Глава государства заверил в неизменности курса страны.

«Европейский выбор является неизменным для нашего государства. Именно он формирует повестку дня политических и экономических преобразований в Украине», — сообщил он.

Также президент рассказал об экономических перспективах, отметив, что власть стремится заложить основу для устойчивого динамического развития Украины, создания рабочих мест, модернизации инфраструктуры, восстановления промышленно-производственной базы, привлечения инвестиций.

«Сейчас усилия правительства и Верховной Рады направлены на поддержку экономики в период кризиса, привлечение инвестиций и модернизацию тех отраслей промышленности, в которых Украина сохраняет потенциал. Мы заинтересованы в иностранных инвестициях и работаем над созданием комфортных условий для работы инвесторов. Мой приоритет — системное улучшение инвестиционного климата», — добавил Зеленский.

Кроме того, Зеленский сказал, что стоит на позиции сохранения независимости Национального банка Украины и уделяет внимание продолжению реформирования банковского сектора.

Не менее важной президент назвал и независимость антикоррупционных органов. Он заверил, что его позиция — все процедуры отбора членов конкурсных комиссий и конкурсы на должности руководителей антикоррупционных органов, в частности таких как САП и НАБУ, должны проходить согласно установленной законом процедуре, прозрачно и под общественным контролем.

«Как гарант Конституции готов всячески защищать и обеспечивать независимость и прозрачность работы САП, НАБУ, ВАКС. В то же время требовать обеспечения права украинских граждан видеть действенную работу этих органов», — сказал Зеленский.