На дерев’яних ніжках: в Японії архітектор побудував обвуглений чайний будиночок (фото)

Японський архітектор Терунобу Фухіморі спільно з німецьким музеєм Insel Hombroich створили стильний чайний будиночок. Дерев’яна будівля облицьована обгорілою деревиною, а сама конструкція підняту на три метри над землею на необроблених стовбурах. Також будиночок отримав стильний інтер’єр.

Будиночок стоїть на шістьох кількаметрових стовбурах, повідомляє Dwell.

Фасад облицьований деревом чорного кольору через спеціальну технологію “уу сугі бан”. Вона передбачає обвуглення дерева, яке контактуватиме із зовнішнім світом. Це дозволяє дерев’яним спорудам довше існувати без ремонту.



Обпалений фасад має багато переваг / Фото Dwell

Фухіморі, якому зараз 73 роки, відомий в Японії як культуролог та архітектурний історик. Але лише в 1991 році він нарешті здійснив свій дебют в архітектурі, який вже удостоївся похвали від архітектурної спільноти країни.



Процес обпалення дерев’яного фасаду широко поширений в Японії / Фото Dwell

Будівля характеризується невеликими “крилами” зі східного та західного боку.

На відміну від почорнілого екстер’єру, інтер’єр обгорнутий дубовими панелями світлого кольору, який уникає килимів татамі, які притаманні традиційним чайним будиночкам Японії.



Всередині також вирішили влаштувати виставку / Фото Dwell

Навколо столу, що використовується для чайних церемоній, стоїть U-подібна дерев’яна лавка. Також всередині на стінах розмістили фото з найвідомішими чайними будиночками.