Стали известны подробности про первый городской электромобиль Xiaomi

Компания Xiaomi что называется «лезет во все дыры». Не удивимся, если когда-нибудь она представит смарт часы для мух или реактивные ранцы для лемуров. Если серьезно, китайцы не перестают удивлять своими амбициями в совершенно разных направлениях бизнеса. На сей раз Xiaomi анонсировала электромобиль, который представит официально 26 сентября.

Как известно на сегодняшний день, электромобили Xiaomi будут выпускаться в сотрудничестве с автомобильной компанией Baojun. Первая модель электромобиля Baojun E300 представляет собой компактный городской авто, который (по предварительным данным), имеет электродвигатель мощностью 39 л.с. и аккумулятор емкостью 30 кВтч. Дальность хода по циклу NEDC — 305 км без подзарядки. Звучит слишком фантастично, но время покажет.

По информации Gizmochina, электромобиль Xiaomi рассчитан на троих и будет иметь функцию голосового управления. Стоимость новинки – 9,7-12,7 тысяч долларов (в зависимости от модификации).