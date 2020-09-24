Гвинет Пэлтроу рассказала, как воспитывает детей совместно с бывшим мужем

Американская актриса Гвинет Пэлтроу признает, совместное воспитание детей с ее экс-супругом, фронтменом Coldplay Крисом Мартином, не всегда такое хорошее, как кажется.

Об этом 47-летняя голливудская звезда откровенно рассказала о своих изменяющихся отношениях с бывшим мужем в последнем эпизоде шоу актрисы Дрю Бэрримор, пишет Mirror.

Гвинет и Крис развелись в 2016-м после 12 лет брака, но сумели сохранить дружбу и тесную связь, продолжая вместе воспитывать детей – дочь Эппл, которой сейчас 16, и 14-летнего сына Мозеса.

Как говорит актриса, такое общее воспитание детей полно взлетов и падений, хотя внешне все кажется идеальным.

Это как будто вы развелись. но все еще остаетесь семьей, и так будет всегда. Иногда это не так хорошо, как кажется. У нас бывают хорошие и плохие дни. Но я думаю, что мы движемся к одной и той же цели – любви и единству, и к тому, что будет лучше для наших детей”, – рассказал Гвинет.

Пэлтроу говорит, что ее отношения с Крисом сейчас лучше, чем когда-либо, и даже лучше, чем их брак.

Интересно, что недавно Гвинет рассказала о точном моменте, когда она осознала, что их брак с Крисом распался. Тогда пара праздновала 38-летие актрисы в роскошном коттедже в Тоскане (Италия).

Пэлтроу написала для Vogue, что она не помнит, какой именно это был день и какое время суток, но несмотря на долгие прогулки и еще более долгий отдых, бокалы вина и руку в руке она осознавала, что ее брак разрушен. И это было “как звонок колокола, который не может быть отменен”.