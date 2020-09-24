В Сумах неизвестные в балаклавах похитили полковника ВСУ

В ночь на четверг, 24 сентября, в Сумах неизвестные похитили полковника Вооруженных сил Украины Юрия Полоуса.

Как сообщили OBOZREVATEL источника в правоохранительных органах, шестеро неизвестных лиц в балаклавах с оружием через забор проникли на территорию Сумского национального аграрного университета.

«Сторожу представились сотрудниками СБУ, после чего зашли в комнату общежития по месту жительства командира в/ч А-7045 ВСУ полковника Полоуса, 1975 г.р.» – говорится в сообщении.

Военного связали, посадили в неустановленный автомобиль и уехали в неизвестном направлении.

Сейчас введена в действие полицейская операция «Перехват».