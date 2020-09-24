Трамп резко ответил принцу Гарри и Меган Маркл, «вмешавшимся» в американские выборы

Президент США резко высказался о британском принце Гарри и его жене-американке Меган Маркл, которые накануне «вмешались» в американские выборы.

Меган и Гарри призвали избирателей обязательно воспользоваться своим избирательным правом, поскольку, по словам Меган, это «самые важные выборы в нашей жизни». А ее супруг предложил «отвергать ненавистнические речи и дезинформацию». Хотя пара не называла имен, многим понятно, что они поддерживают конкурента Трампа Джо Байдена, так как до замужества Маркл неоднократно публично критиковала нынешнего главу державы.

Как пишет издание People, отвечая на вопросы репортеров о выступлении Меган и Гарри, Трамп ответил: «Я не являюсь ее фанатом… И она, вероятно, слышала это. И я желаю Гарри удачи — потому что она ему понадобится».

Между тем в Букингемском дворце, куда обратилось за пояснениями британское издание The Times, заявили лишь, что «герцог более не является действующим членом королевской семьи, и любые комментарии, которые он дает, делаются в личном порядке». Как известно, по королевскому протоколу, Ее Величество и ее родные никогда не должны высказываться о политике.

Популярный британский телеведущий Пирс Морган, давний противник Меган Маркл, выразил мнение, что теперь у королевы нет другого выхода, как полностью лишить Гарри и Меган всех их титулов.