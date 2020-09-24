Сеть насмешила перепалка горилл из-за дождя

Нас всегда поражает, когда в поведении животных мы отчасти узнаем себя. Этот ролик затронул важную для человека проблему отцов и детей.

На кадрах запечатлены детеныш гориллы и его отец. Представитель семейства приматов радуется дождю и ждет такой же реакции от сына. Однако видно, что отпрыск не разделяет чувств родителя. При этом, когда отец поворачивается в его сторону, малыш разыгрывает сцену радости.

Комментаторы отметили, что жесты горилл и людей очень похожи.

Папа: «Это здорово! Посмотри на это!» Сын: «Просто дождь» Папа: «Прости, что ты сказал?» Сын: «Хорошо, хорошо, это здорово!»

Дети никогда не хотят купаться.

Прямо как я и мой отец.

Их эмоции и жесты очень похожи на человеческие.

Очаровательно, как он копирует каждое действие своего отца.