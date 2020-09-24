Ставницер потребовал от Криклия уволить главу филиала АМПУ в Южном

Совладелец группы компания TIS Андрей Ставницер потребовал от министра инфраструктуры Владислава Криклия отправить в отставку начальника филиала АМПУ в Южном Максима Широкова и убрать из «теневого кабинета» экс-нардепа Бориса Козыря.

Об этом редакция 368.media узнала из сообщения бизнесмена на Facebook.

Знаю, что многие из вас этого не видят и не читают, потому что неинтересно. Перескажу человеческим языком: Максим Широков… вступил в сговор с Борисом Козырем, и вместе буквально физически руками заводят в самый большой порт Украины допотопные буксиры с безруким экипажем. За этот полумертвый Витязь они заплатили в государственный бюджет Украины по 400 долларов в сутки. А с грузовладельца получили минимум 40 тысяч долларов. Хотя вообще неважно, сколько денег они взяли и сколько заработали – это задачка для Генпрокуратуры.Андрей Ставницер

Бизнесмен подтвердил коррупционную схему, которая в настоящее время реализуется в украинских портах, в частности, в Южном. Редакция уже писала, что Широков согласовал применение в акватории буксира «Витязь», который не предназначен для сопровождения судов с аммиачной селитрой и является аварийным.

Я понимаю, что министру Владиславу Криклию в Киеве не страшно от того, что в каком-то Южном взорвется 15 тысяч тонн аммиака на ОПЗ. А мне – страшно, потому что тут работают и живут мои близкие, моя команда, тут мой бизнес. Я писал, что еще в 2008 году мы отказались от аммиачной селитры, хотя она в тот момент приносила нам существенные деньги. Что же, теперь оказывается, что мы дураки – ведь в трех шагах от нас она лежит под открытым небом и ждет своего звездного часа. Я требую убрать Бориса Козыря из вашего пресловутого теневого кабинета, а проще – из смотрящих за отраслью. Я требую заменить Максима Широкова профессионалом, которому не по фиг судьба предприятия и жизни семей, которые живут вокруг. Как самый крупный инвестор в инфраструктуру, я имею право этого требовать.Совладелец группы TIS

За сутки до сообщения Станивцера, 22 сентября, в порту аварийный буксир осуществил свою первую проводку. Он швартовал танкер Gaz Serenity, который встал на причал Одесского припортового завода под загрузку аммиаком.

«Витязь» пришел в порт по заявке компании «Аксон Шиппинг», аффилированной с бывшим директором ОПЗ Сергеем Назаренко. Его очевидную техническую непригодность признают и эксперты, и профильная комиссия, тем не менее буксир получил разрешение на работу. Такое халатное решение вызвало возмущение местных жителей, которые выходили на пикеты и обратились с коллективным письмом к руководителю Широкова – Александру Голодницкому.

Тем не менее, «Витязь» вышел на работу – правда, не буксиром пожарной безопасности, а швартовщиком. Для швартовых работ Витязь пригоден плохо – это одновинтовой и маломаневренный буксир, который банально может повредить судно из-за своей слабой поворотливости. Вероятно, именно публичный скандал вынудил местных чиновников вызвать в порт Южный еще один буксир из Николаева – Килби.

Килби не оснащен средствами пожаротушения в соответствии с требованиями правил Регистра судоходства для обеспечения борьбы с пожарами на сторонних судах и объектах, не имеет в основном символе класса Регистра судоходства знака оснащенности судна средствами борьбы с пожарами на других судах и соответственно имеет право тушить пожары на других судах.

Кроме того, в нарушение Обязательных постановлений по морскому порту Пивденный для проведения швартовки и отшвартовки судна — газовоза GAZ Serenity 21 и 22 сентября 2020 г. был допущен неисправный буксир MIDAS, члены экипажа которого не прошли курс обучения по обслуживанию судов – газовозов.

По оценкам экспертов, средняя рыночная цена буксирной проводки такого судна, как Gaz Serenity – порядка 40 тысяч долларов за постановку, и столько же – за выход из порта. При этом, за аренду того же Витязя государственный порт Усть-Дунайск получает около 400 долларов в сутки.

Вероятно, именно очевидная маржинальность такой работы и является причиной регулярных коррупционных скандалов, которые возникают вокруг буксирного рынка. Текущую ситуацию СМИ связывают с Юрием Киселем, председателем Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, и Борисом Козырем, народным депутатом Верховной Рады прошлого созыва, а также бывшим (2013-2014) помощником министра инфраструктуры.

У меня есть буксирный бизнес – в партнерстве с самой лучшей в мире компанией, которая занимается буксировкой двести лет. Это партнерство далось мне несколькими годами переговоров, доказанной репутацией, очень существенными инвестициями и вот уже несколькими годами тяжелого труда большой команды. Я готов конкурировать, но это – не конкуренция. Работайте, как я – купите буксиры, наймите квалифицированных людей, предложите свое имя и сервис клиентам. И будем конкурировать. А взять в долю бывшего директора ОПЗ, по фамилии Назаренко, и называть бизнесом умение снять трубку и пригрозить диспетчеру увольнением – это не конкуренция. Боря, я хорошо помню как ты начинал – закладывал квартиры и все, что у тебя было, чтобы построить Everi. Кстати, поздравляю с продажей пакета компании Glencore. Позвонили и рассказали, что вчера буксиры Широкова и Козыря помяли танкер, который выводили с ОПЗ. Кто за это ответит? Кто будет танцевать перед грузовладельцем и уговаривать его приходить в Украину еще?Ставницер