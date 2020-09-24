СБУ в суде подтвердила, что работала по «вагнеровцам» перед их задержанием в Беларуси

Служба безопасности Украины заявила в суде, что до задержания в Беларуси боевиков ЧВК «Вагнера» занималась сбором доказательств совершения ими преступлений в Украине.

Об этом говорится в решении Киевского апелляционного суда, передает «Украинская правда».

Россияне были заочно арестованы украинским судом еще в конце июля. Однако эти решения не обнародовались.

Между тем, в публичном реестре были опубликованы два решения с заседаний, где защита россиян предпринимала усилия по обжалованию арест. В одном из них имеются детали дела, свидетельствующие о том, что спецслужба собирала улики против «вагнеровцев» накануне их задержания в РБ.

Одно из решений касается уроженца поселка Ильинка (Россия). У него есть сын 2007 года рождения. Эти данные совпадают с данными «вагнеровца» Дениса Харитонова.

В решении сказано, что подозрение ему объявлено 29 июля. Уже на следующий день он был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Однако в суде СБУ оперировала доказательствами, собранными 13-25 июля.

Имеются в виду сообщения оперативников от 13 и 21 июля. В них шла речь о том, что «начиная с 2020 года на территории Российской Федерации создано незаконное вооруженное формирование».

Имеется также протокол снятия информации с электронных информационных систем, датированный 24 июля и протокол осмотра от 25 июля. Этот протокол, говорят сотрудники спецслужбы, подтверждает участие Харитонова в войне на Донбассе на стороне оккупантов.

Есть среди доказательств и протокол изучения аккаунтов захватчика в соцсетях.

У «УП» имеются также документы, предположительно, из материалов дела по россиянам. В частности – «Протокол снятия информации с электронных информационных систем» от 24 июля. На него в суде ссылалась в СБУ.

В протоколе есть имя следователя, упомянутое в решении суда. Там же – печать Департамента контрразведки СБУ. Документ был засекречен, но секретность с него нынче снята.

В нем сказано, что сотрудник СБУ ознакомился с информацией электронной почты «[email protected]». Ею пользовался человек с именем «Сергей Петрович».

Такие действия следователь совершил, руководствуясь поручениям от 20 июля и постановлением суда от 17 июля.

Ранее пропагандистские рупоры РФ сообщали, что боевиков вербовали с почты «[email protected]», а сами боевики называли своего куратора Сергеем Петровичем. Совпадает данное обстоятельство и с записями вербовки.

Ранее спецслужбы отрицали факт подготовки соответствующей спецоперации.