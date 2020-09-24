Медики выяснили, что отказ от мучного поможет избежать опасного заболевания

Кроме муки, специалисты также рекомендуют избегать картофеля, томатов, баклажанов и перца.

В белой муке содержится довольно большое количество питательных веществ, однако даже клетчатка, которая содержится в этом продукте, удаляется во время его обработки. Более того, как утверждают ученые, отказ от мучных изделий помогает избежать довольно опасного заболевания.

Кроме всего прочего, в муке присутствует глютен, которого во многих современных диетах стараются избегать. Наконец, люди, которые перестали употреблять мучное в пищу, довольно быстро замечают значительные изменения в своем организме.

Согласно результатам недавних исследований, в случае исключения из рациона блюд из белой муки, почти половина (49%) людей, страдающих экземой, сталкиваются с существенным улучшением состояния кожных покровов. Речь об атопической экземе, сопровождающейся зудом, трещинами, сухостью и болезненностью кожного покрова. Лекарства от этого недуга не существует, а его лечение, как правило, направлено лишь на то, чтобы облегчить основные симптомы.

Кроме муки, специалисты также рекомендуют избегать картофеля, томатов, баклажанов и перца. Эти продукты они советуют заменить рыбой и любыми другими овощами, что позволит избежать повышенного риска развития атопической экземы в будущем.

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