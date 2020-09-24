В центре Минска протестующие дали отпор силовикам

После тайной церемонии инаугурации Александра Лукашенко на пост президента, протесты в Беларуси вспыхнули с новой силой. Силовики жестоко подавляют митингующих, в центре Минска они оказали сопротивление.

Соответствующие кадры опубликованы на YouTube-канале «TUT.BY. Политика».

На «Пушкинской» протестующие оттеснили ОМОН. Силовики применили газ у станции метро. На кадрах видно, что безоружные люди сопротивляются силовикам, оттесняя их.

Блогер Антон Мотолько сообщил о том, что около 22:15 на месте столкновения ОМОНа и протестующих на «Пушкинской» была слышна стрельба.

В Минске в разных местах протестующие перекрывают дороги.

По данным правозащитного центра «Весна» на данный момент известно о 92 задержанных по всей стране.