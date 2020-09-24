У пропагандистов пожар: СБУ прогнала «русский мир» из Херсона

Сегодня у некоторых из числа пропагандистов рф случился пожар. Причина — СБУ запретила проведение музыкального фестиваля в Херсоне.

Вата выражает лютую злость, слюни брызгают из каждой буквы, мол как жы так, звери звериные, взяли и запретили. Также ватка брызгает ядом, ибо фестиваль, который запретили — детский. На полном серьезе.

Пропагандисты соревнуются в том, как бы выкрутить ситуацию в нужном свете, мол хвашизды запретили децкий фистиваль, притесняют и т д. Правда, умалчивают о том, что мероприятие, попавшее под запрет — это конкурс русской музыки в Херсоне.

Честно, если бы был конкурс или выдавали пояса за достижение в области лицемерия, то русня вся и поголовно ходила бы с черными поясами. Ща объясню почему.

Начнем с того, что проводить конкурс русской музыки в Украине — это как минимум глупо и как максимум скандал. Причина — не смотря на количество ваты в Херсоне, Наших людей там тоже хватает, поэтому ответная реакция на подобную хрень со стороны рф будет и будет скандал.

Далее. Рф знала и знает, что скандал полюбому будет, но не отказалась от проведения. Почему? Потому что мощный заголовок вдруг что гарантирован — в Херсоне запрещают русскую музыку и т д. Вкусно, не спорю.

Только использовать в данном случае детей — это даже не дно, а днище. Оцените факт космического бл*дства со стороны организаторов детского фестиваля: они прекрасно знали, что конкурс могут запретить, но не сказали об этом детям, ибо ждали что будет, работали по ситуации. В итоге дети протеряли время, готовились, а конкурс был отменен. Но! Но виноватыми в глазах детей организаторы сделали Украину, хотя прекрасно знали, что конкурс не мог быть проведен в принципе. Не верите? Смотрим фото от пропагандиста

Для тех, кто в танке, читаю по слогам: конкурс запретили по той, причине, что сам конкурс будет проспонсирован фондом «русский мир». Если кто не понял или не в курсе, то вышеназванный фонд является не правительственной организацией, которую спонсируют спецслужбы рф, это так называемая «мягкая сила».

А теперь представьте глубину дна организаторов конкурса, которые использовали детей для вкусного скандала, прекрасно понимая, что фестиваль русской музыки, спонсируемый фондом «русский мир» в Херсоне — это тупо стопудовый скандал. С тем же успехом можно было спонсировать детский музыкальный конкурс условным фондом «я люблю путина» и верещать о хвашизме. Ну, а шо? Дети плачут и все такое, рюцке музыку запрещают, нах.

Одним словом, как обычно пропагандисты и организаторы акции облажались. Плохо только то, что детей Херсона спецслужбы рф сознательно использовали тупо в качестве живых декораций и для пропагандистских заголовков.

И да, весь дешевый треп от роспропаганды о том, что Хунта испугалась русской музыки, поэтому запретила детский фестиваль — вот сразу нах*й. Хотя нет, можно таки провести подобное мероприятие, если на россии пройдет конкурс пісень УПА, організатором якого буде фонд умовного Яроша.

Эпилог. Редко хвалю сбУ, но в этот раз снимаю шляпу. Шикарная работа, пацаны. Так держать. Молодцы