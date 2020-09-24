Авиакомпания KLM вернет рейс в Киеве впервые за два года

Нидерландская авиакомпания KLM в зимнем расписании 2020/2021 годов вернет рейс Амстердам-Киев с ночной стоянкой в Международном аэропорту Борисполь.

Этот рейс не выполнялся с апреля 2018 года, сообщает Avianews.

График полетов

Из Амстердама:

Самолет будет вылетать рейсом KL 1389 в 20:35 по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям с прилетом в столицу Украины в 00:35.

Из Киева:

KL 1390 в 06:00 по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам с прилетом в Амстердам в 08:05.

Борисполь уже дал согласие на выполнение ночных полетов KLM.

Отмечается, что в зимний период авиакомпания в два раза увеличит частоту полетов в Украину – до 12 рейсов в неделю.

Расписание рейсов KLM с 25 октября 2020 года

KL 1385 Амстердам-Киев 09:25-13:05, ежедневно

KL 1386 Киев-Амстердам 13:50-15:55, ежедневно

KL 1389 Амстердам-Киев 20:35-00:35, понедельник, среда, четверг, пятница, воскресенье

KL 1390 Киев-Амстердам 06:00-08:05, понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота.

В компании напомнили, что пассажирам следует учитывать действующие и возможные новые ограничения на въезд в страну назначения перед покупкой авиабилетов.